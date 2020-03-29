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Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»

Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, каких футболистов с мировым именем хотел бы видеть в составе красно-белых.

«Мне нравится Пирло. Хотя он не играет. Спокойный игрок, надёжен в обороне. Пирло, Дель Пьеро. Если бы могли вернуть молодость этим игрокам, безусловно, пригласил бы их в «Спартак», — сказал Тедеско во время прямого эфира на официальной странице «Спартака» во «ВКонтакте».

Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре 2019 года. На этом посту Тедеско сменил Олега Кононова, подавшего в отставку после проигрыша в домашнем матче с «Оренбургом» (1:2).

«Спартак» набрал 28 очков в 22 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На данный момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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