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Игрок «Сампдории» раскритиковал клубы Серии А, где скрывают число заражённых коронавирусом

Игрок «Сампдории» раскритиковал клубы Серии А, где скрывают число заражённых коронавирусом
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса среди итальянских футболистов.

«Тяжёлые дни, читать и слышать про смерть… Глубоко сочувствую заражённым и их близким. Я и моя семья, слава богу, в порядке, мы знаем, что должны вносить вклад, оставаясь дома.

Столкнулись с чрезвычайной ситуацией со спокойствием. Слышали, что наши одноклубники заражены, нас держат в курсе, они сообщают о своём состоянии. «Сампдория» не скрывает число заражённых, в отличие от других клубов, и я их не понимаю.

Это неуважение к тем, кто был открытым и кто контактировал с заражёнными. Кто-то серьёзно думает, что в Серии А только в «Сампдории» шесть-семь заражённых?» – приводит слова Рамиреса Football Italia.

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