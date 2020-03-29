Почётный президент РФС Колосков — о чемпионате Беларуси: это какая-то порнография

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о трансляции матчей чемпионата Беларуси на российском телевидении.
«В пятницу попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь: ни зрителей, ни мастерства — ничего нет. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду. Раньше на ТВ была рубрика «Герои спорта». Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР — Бразилия. Покажите Кубок вызова — 1979 по хоккею. Зачем мне смотреть БАТЭ или какой-то моз-воз?!» — приводит слова Колоскова «RT на русском».
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Приостановлены также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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