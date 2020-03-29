Аршавин: лучше всего к индивидуальным тренировкам адаптированы Кокорин и Мамаев

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход футболистов на режим индивидуальных тренировок, связанный с приостановкой Российской Премьер-Лиги.
«Индивидуальные тренировки? Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Александр Кокорин и Павел Мамаев. Когда долго находишься в замкнутом пространстве.
Что касается формата проведения нашего чемпионата, я за то, чтобы вернуться к системе «весна-осень», потому что вторая лига умерла, к сожалению. А это даст возможность увеличиться количеству команд. На Востоке будет больше команд, не надо будет объединяться в другие группы. Следовательно, тем, кто будет выходить из спортивных школ, будет где играть. Они же не могут сразу играть в Премьер-Лиге. Чтобы не терять молодых игроков, им нужно будет обыгрываться во второй лиге. РФС должен думать шире, обо всём футболе глобально", — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Ранее Кокорин почеканил рулон туалетной бумаги в поддержку челленджа «Оставайся дома».
- 29 марта 2020
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