Шомуродов: тридцать четыре миллиона узбекистанцев мечтают о чемпионате мира уже много лет

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов высказался о выступлении сборной Узбекистана на отборочном турнире ЧМ-2022.
«Квалификация чемпионата мира крайне важна для сборной, для страны и для меня лично. Тридцать четыре миллиона узбекистанцев мечтают о чемпионате мира уже много лет. Хочу сыграть роль в этом, потому что такое достижение окажет большое влияние на футбол в нашей стране. Да, мы несколько раз подходили близко к цели, но терпели неудачу. Теперь народ ждёт, что мы сотворим историю. Надеюсь, заставим наших людей гордиться нами.
Для меня, как для нападающего, самое важное — забивать голы, радовать болельщиков и помогать команде. Хочу забивать в каждом матче. Мечта — стать лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана. Сделаю все возможное, чтобы достичь этой цели», — приводит слова Шомуродова официальный сайт ФИФА.
- 29 марта 2020
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