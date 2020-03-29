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Игроки «Сельты» потребовали наказать одноклубника, который нарушил правила карантина

Игроки «Сельты» потребовали наказать одноклубника, который нарушил правила карантина
Футбол / Испания 0

Футболисты «Сельты» потребовали применить санкции к датскому нападающему Пионе Систо, который нарушил правила карантина, введённого в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает Marca.

По данным источника, футболист отправился из Испании в Данию, проведя в дороге 27 часов. Футболист проехал около трёх тысяч километров, так как авиасообщение между странами в настоящее время закрыто из-за пандемии коронавируса. Систо может быть наказан за несоблюдение правил.

Напомним, что чемпионат Испании в настоящее время приостановлен. Дата возобновления турнира пока не называется.

25-летний Систо в нынешнем сезоне провёл 19 матчей в Примере (семь — в основном составе) и забил два гола.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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