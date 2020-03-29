Карпин опубликовал «очень важное сообщение» Песьякова по ситуации с коронавирусом

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видеообращение голкипера ростовчан Сергея Песьякова по ситуации с коронавирусом.
«Внимание! Очень важное сообщение, Даша Карпина, да и вообще для всех от Песьякова», — подписал Карпин видео.
В ролике голкипер шутит на тему фейков о пандемии коронавируса.
«Информация поступила такая, отнеситесь со всей серьезностью… У Георгича приятель в Москве работает, у него жена работает в какой-то организации, связанной со здравоохранением. Пришло постановление, инфа вообще сотка, что сейчас вот март закончится, и начнётся апрель. Всем здоровья», — говорит Песьяков.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Карпин обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.
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