Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Калиниченко: завтра мир может поделиться на живых и не очень

Калиниченко: завтра мир может поделиться на живых и не очень
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Сегодня мир поделился на паникёров, тех кто сидит дома и на умных, кому всё *** (безразлично). Завтра он может поделиться на живых и не очень. Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие — посидите дома», — написал Калиниченко в своём «твиттере».

Напомним, что в настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса в Европе приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Беларуси. Также приостановлены Лига чемпионов и Лиги Европы. На следующий год перенесены чемпионат Европы, Кубок Америки и Олимпийские игры. Сейчас во всём мире коронавирусом заразилось более 683 тыс. человек.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Игроки «Сельты» потребовали наказать одноклубника, который нарушил правила карантина
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020