Калиниченко: завтра мир может поделиться на живых и не очень

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Сегодня мир поделился на паникёров, тех кто сидит дома и на умных, кому всё *** (безразлично). Завтра он может поделиться на живых и не очень. Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие — посидите дома», — написал Калиниченко в своём «твиттере».

Напомним, что в настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса в Европе приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Беларуси. Также приостановлены Лига чемпионов и Лиги Европы. На следующий год перенесены чемпионат Европы, Кубок Америки и Олимпийские игры. Сейчас во всём мире коронавирусом заразилось более 683 тыс. человек.

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