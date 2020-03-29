Роналду прогулялся с семьёй во время карантина

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил условия карантина, введённого из-за пандемии коронавируса.

Футболист прогулялся со своей девушкой Джорджиной Родригес и двумя детьми по Фуншалу. Прогулка попала в объективы местных репортёров, сообщает Sportfinding.

18 марта власти Португалии ввели в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Ранее Роналду в рамках челленджа «Оставайся дома» показал своим детям, как нужно пользоваться дезинфицирующим средством для рук. Португалец наносил на ладони детям дезинфицирующий гель, после чего они очищали им руки. Видео, которое Роналду опубликовал в «сториз» своего «Инстаграма», можно посмотреть на «Чемпионате».