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Агент Бикфалви: «Урал» дал игрокам выходные до 1 мая, легионеров отпустили домой

Агент Бикфалви: «Урал» дал игрокам выходные до 1 мая, легионеров отпустили домой
Футбол / РПЛ 0

Даниэл Драгош, агент румынского полузащитника екатеринбургского «Урала» Эрика Бикфалви, сообщил, что футболисты екатеринбургского клуба получили выходные до 1 мая, а иностранные игроки покинули Россию.

«Урал» действительно дал игрокам выходные до 1 мая, легионеров отпустил домой. Не знаю, когда возобновится чемпионат, в клубе об этом не сказали", — сказал Драгош в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что чемпионат России приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Также приостановлены все европейские чемпионаты, кроме Беларуси.

«Урал», набрав в 22 матчах 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

32-летний Бикфалви провёл 19 матчей в РПЛ и забил пять голов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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