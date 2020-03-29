Агент Бикфалви: «Урал» дал игрокам выходные до 1 мая, легионеров отпустили домой

Даниэл Драгош, агент румынского полузащитника екатеринбургского «Урала» Эрика Бикфалви, сообщил, что футболисты екатеринбургского клуба получили выходные до 1 мая, а иностранные игроки покинули Россию.
«Урал» действительно дал игрокам выходные до 1 мая, легионеров отпустил домой. Не знаю, когда возобновится чемпионат, в клубе об этом не сказали", — сказал Драгош в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, что чемпионат России приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Также приостановлены все европейские чемпионаты, кроме Беларуси.
«Урал», набрав в 22 матчах 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
32-летний Бикфалви провёл 19 матчей в РПЛ и забил пять голов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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