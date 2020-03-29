Зинченко (Украина) разгромил Кругового (Россия) в матче Евро-2020 по FIFA

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко разгромил защитника «Уфы» Данилу Кругового в матче Евро-2020 по FIFA счётом 6:1.
Зинченко, который играл за «Барселону», после первого тайма повёл со счётом 1:0. Круговой, который управлял «Ливерпулем», во второй половине сумел восстановить равновесие, но затем пропустил пять мячей.
В турнире принимают участие 32 игрока из разных европейских стран, которые проводят альтернативный чемпионат Европы. Напомним, что Евро-2020 был отменён из-за угрозы распространения коронавируса. В данный момент все европейские чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены. Также приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Во всём мире в настоящий момент коронавирусом заразилось более 683 тыс. человек.
Видео можно посмотреть на канале 433 в YouTube.
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