Джорджевич показал, как эффективно накачать пресс
Нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич показал несколько упражнений для тренировки мышц пресса.
Также черногорский форвард призвал оставаться дома, работать над собой, смотреть хорошие фильмы и не забывать тренироваться. «Локомотив» опубликовал видео с Джорджевичем на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее форвард «Локомотива» пожертвовал € 20 тыс. на борьбу с коронавирусом. Футбольный союз Черногории принял решение закупить медицинское оборудование для больниц по всей стране. Помимо Джорджевича личные средства на приобретения аппаратов выделили нападающий «Монако» Стеван Йоветич, пожертвовавший € 50 тыс., и защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич (€ 40 тыс.).
Форвард «Локомотива» пожертвовал € 20 тыс. на борьбу с коронавирусом
Читайте также
- 29 марта 2020
-
19:35
-
19:22
-
19:15
-
19:03
-
18:47
-
18:35
-
18:22
-
18:21
-
18:01
-
17:44
-
17:42
-
17:28
-
17:14
-
16:53
-
16:32
-
15:58
-
15:56
-
15:55
-
15:35
-
15:30
-
15:30
-
15:16
-
14:59
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:31
-
14:30
-
14:27
-
14:14
-
14:06
-
13:54
-
13:43
-
13:29
-
13:21
Партнерский контент