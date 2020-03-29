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Джорджевич показал, как эффективно накачать пресс

Джорджевич показал, как эффективно накачать пресс
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич показал несколько упражнений для тренировки мышц пресса.

Также черногорский форвард призвал оставаться дома, работать над собой, смотреть хорошие фильмы и не забывать тренироваться. «Локомотив» опубликовал видео с Джорджевичем на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее форвард «Локомотива» пожертвовал € 20 тыс. на борьбу с коронавирусом. Футбольный союз Черногории принял решение закупить медицинское оборудование для больниц по всей стране. Помимо Джорджевича личные средства на приобретения аппаратов выделили нападающий «Монако» Стеван Йоветич, пожертвовавший € 50 тыс., и защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич (€ 40 тыс.).

Форвард «Локомотива» пожертвовал € 20 тыс. на борьбу с коронавирусом
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