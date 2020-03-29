Бубнов: Бакаеву подошёл бы чемпионат Испании

Бывший игрок сборной России Александр Бубнов поделился мнением о полузащитнике московского «Спартака» Зелимхане Бакаеве.

«Бакаев здорово себя проявил: сам отбирает, отдаёт, выполняет большой объём работы. У него хорошие показатели, и он прогрессирует каждый год. В целом становится лидером «Спартака». Зелимхан — техничный футболист, и ему подошёл бы испанский чемпионат, где больше всего ценятся такие игроки. Но в Европу ему ещё рано. Сначала надо набраться побольше опыта игры в матчах с топ-клубами и в чемпионате России, и в еврокубках», — приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

В нынешнем сезоне 23-летний Бакаев принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором четырёх забитых мячей и отдал восемь результативных передач.