Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бубнов: Бакаеву подошёл бы чемпионат Испании

Бубнов: Бакаеву подошёл бы чемпионат Испании
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок сборной России Александр Бубнов поделился мнением о полузащитнике московского «Спартака» Зелимхане Бакаеве.

«Бакаев здорово себя проявил: сам отбирает, отдаёт, выполняет большой объём работы. У него хорошие показатели, и он прогрессирует каждый год. В целом становится лидером «Спартака». Зелимхан — техничный футболист, и ему подошёл бы испанский чемпионат, где больше всего ценятся такие игроки. Но в Европу ему ещё рано. Сначала надо набраться побольше опыта игры в матчах с топ-клубами и в чемпионате России, и в еврокубках», — приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

В нынешнем сезоне 23-летний Бакаев принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором четырёх забитых мячей и отдал восемь результативных передач.

Тедеско: у Бакаева есть шансы заиграть в клубах топ-5 лиг Европы
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020