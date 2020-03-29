«Реал» интересуется хавбеком «Сан-Паулу», которого называют «новым Кака»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Сан-Паулу» Игору Силвейре Гомесу, которого сравнивают с бывшим игроком сборной Бразилии Кака, утверждает AS.
По данным источника, «Королевский клуб» следит за игроком и рассматривает вариант с его приобретением. Сумма отступных в контракте хавбека составляет € 50 млн.
«Сравнение со мной — это не очень хорошо, так как оно слишком давит на него. Но это правда, его стиль игры напоминает мне себя», — сказал Кака.
21-летний Гомес является воспитанником «Сан-Паулу». В минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Бразилии (11 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до 31 марта 2023 года.
- 29 марта 2020
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