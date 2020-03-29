Тарасов подарил жене Porsche

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко на день рождения автомобиль Porsche.

Фото с подарком Тарасов опубликовал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме». «Будь счастлива», — написал футболист на снимке.

Жена Тарасова также выложила фото с Porsche. «Спасибо, бог, спасибо. Моему самому любимому и любящему мужу! Моим девочкам! И маме. И папе. Я знаю, что вы очень счастливы за меня», — написала Костенко в «Инстаграме».

Ранее Тарасов опубликовал поздравление своей супруге Анастасии Костенко.

29 марта Анастасии исполнилось 26 лет. Костенко вышла замуж за Тарасова в январе 2018 года. Пара воспитывает двух дочерей: Милану (родилась 10 июля 2018 года) и Еву (5 февраля 2020-го).

Ранее Тарасов потренировался под обращение президента РФ Владимира Путина.