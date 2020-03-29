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Гюндоган: досрочное чемпионство «Ливерпуля» я бы принял нормально

Гюндоган: досрочное чемпионство «Ливерпуля» я бы принял нормально
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о том, что «Ливерпуль» могут признать чемпионом Англии, если сезон не будет завершён.

«Я посчитал бы это нормальным.

Что касается снижения зарплат на период пандемии, считаю, что это правильный шаг. Но для клубов из низших дивизионов это будет непросто.

Должен признаться, что мне нелегко соблюдать карантин. Это исключительная ситуация, которую нельзя полностью понять. Иногда страшновато выйти погулять на 10–15 минут на улице. И по иронии судьбы сейчас в Манчестере стоит отличная погода.

Возобновление сезона в следующем месяце с матчами без зрителей? Если честно, я не могу себе этого представить. Не знаю, насколько это возможно», – приводит слова Гюндогана ZDF.

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