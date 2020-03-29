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Русская жена Адриано: Луис точно не бросал бывшую супругу, чтобы быть со мной

Русская жена Адриано: Луис точно не бросал бывшую супругу, чтобы быть со мной
Футбол / Прочие турниры 0

Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, призналась, что она не отбивала футболиста у бывшей супруги.

«Они разошлись очень и очень давно, вы даже не представляете насколько. Я не знаю, кого он бросил, чтобы быть со мной, но точно не бывшую супругу», — написала Дорожко в «сториз» своего «инстаграма».

Адриано известен в России по выступлению за московский «Спартак» в период с 2017 по 2019 год. С красно-белыми он стал чемпионом, а также завоевал Суперкубок страны. На россиянке Дорожко футболист женился в ноябре прошлого года. В настоящее время пара проживает в Бразилии, где Луис защищает цвета «Палмейраса».

До перехода в стан красно-белых форвард защищал цвета «Милана», донецкого «Шахтёра» и «Интернасьонала» из Порту-Алегри.

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