Гендиректор «Зенита» призвал болельщиков самоизолироваться

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев записал видеообращение к болельщикам сине-бело-голубых.
«Друзья, все сотрудники клуба остаются на следующей неделе дома, соблюдая режим самоизоляции. Ситуация с коронавирусом очень непростая, она требует от всех и каждого дисциплины, серьёзности и самоограничения. Оставаясь дома, мы можем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране», — сказал Медведев в видео, опубликованном в официальном «Твиттере» «Зенита».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» опубликовал шутливое видео на тему коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 700 тыс. человек, скончалось — более 33 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 149 тыс. В России зафиксировано более 1500 случаев заражения.
- 29 марта 2020
-
20:55
-
20:54
-
20:25
-
20:25
-
20:03
-
19:58
-
19:45
-
19:35
-
19:22
-
19:15
-
19:03
-
18:47
-
18:35
-
18:22
-
18:21
-
18:01
-
17:44
-
17:42
-
17:28
-
17:14
-
16:53
-
16:32
-
15:58
-
15:56
-
15:55
-
15:35
-
15:30
-
15:30
-
15:16
-
14:59
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:31
-
14:30