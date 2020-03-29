Гендиректор «Зенита» призвал болельщиков самоизолироваться

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев записал видеообращение к болельщикам сине-бело-голубых.

«Друзья, все сотрудники клуба остаются на следующей неделе дома, соблюдая режим самоизоляции. Ситуация с коронавирусом очень непростая, она требует от всех и каждого дисциплины, серьёзности и самоограничения. Оставаясь дома, мы можем существенно снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в нашей стране», — сказал Медведев в видео, опубликованном в официальном «Твиттере» «Зенита».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» опубликовал шутливое видео на тему коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 700 тыс. человек, скончалось — более 33 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 149 тыс. В России зафиксировано более 1500 случаев заражения.