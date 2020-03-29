«Очкует». Тарасов пошутил над Ал. Миранчуком, надевшим респиратор

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сфотографировался со своими бывшими одноклубниками, хавбеками московского «Локомотива» Алексеем и Антоном Миранчуками.

Алексей Миранчук на фото позирует в респираторе. «Очкует», — пошутил Тарасов.

29 марта супруге Тарасова Анастасии Костенко исполнилось 26 лет. Полузащитник подарил своей супруге на день рождения автомобиль Porsche. 29 марта Анастасии исполнилось 26 лет. Костенко вышла замуж за Тарасова в январе 2018 года. Пара воспитывает двух дочерей: Милану (родилась 10 июля 2018 года) и Еву (5 февраля 2020-го).

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Тарасов перешёл в казанский «Рубин» зимой 2020 года.

Ранее Тарасов потренировался под обращение президента РФ Владимира Путина.