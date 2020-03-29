Д. Комбаров показал свою коллекцию футболок

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в «сториз» своего «инстаграма» опубликовал видео, в котором показал свою коллекцию футболок.

Комбаров разместил на стенах дома свои футболки, а также игровые майки Веллитона, Коштиньи, Сесара Аспиликуэты, Владимира Граната и других известных футболистов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

33-летний Комбаров является воспитанником московского «Динамо». В «Крылья Советов» он перешёл летом 2019 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах российского национального чемпионата (14 — в основном составе), не отметился результативными действиями и получил три жёлтые карточки.