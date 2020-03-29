«Уверен, Лев Валерьянович ещё не раз споёт». Шунин поддержал Лещенко

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поддержал народного артиста РСФСР, члена консультативного совета столичного клуба Льва Лещенко, заразившегося коронавирусной инфекцией.

«Хочу поддержать преданного болельщика „Динамо“ Льва Лещенко. Уверен, Лев Валерьянович справится с болезнью и ещё не раз споёт и поддержит нашу команду на стадионе! Берегите себя. Здоровья всем нам!» — написал Шунин на своей странице в «Инстаграме».

24 марта Лещенко вместе с супругой Ириной положили в больницу в Коммунарке из-за подозрения на коронавирус. На следующий день стало известно, что певец начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. Сообщалось, что у Лещенко подтвердился коронавирус. У певца началась двусторонняя пневмония.

Ранее «Локомотив» показал пустые трибуны «Черкизово» под песню Лещенко.