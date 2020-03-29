«Барселона» уменьшит премиальные игрокам, если они не согласятся на снижение зарплат
Руководство «Барселона» собирается уменьшить премиальные и бонусы футболистам, если они не согласятся на снижение зарплат, сообщает Cope.
По данным источника, это решение повлияет не только на игроков, но и на весь персонал клуба. Ранее сообщалось, что часть игроков каталонского клуба отказываются идти на снижение зарплаты, несмотря на карантин, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса. Некоторые игроки считают, что руководство «Барселоны» само виновато в финансовых сложностях, обвиняя его в неудачных трансферах.
Напомним, что в данный момент каталонский клуб остался практически без доходов из-за приостановки матчей чемпионата Испании и Лиги чемпионов, а также закрытия клубных магазинов.
«Барселона» хочет договориться с игроками о сокращении зарплат без формальностей
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