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«Барселона» уменьшит премиальные игрокам, если они не согласятся на снижение зарплат

«Барселона» уменьшит премиальные игрокам, если они не согласятся на снижение зарплат
Футбол / Испания 0

Руководство «Барселона» собирается уменьшить премиальные и бонусы футболистам, если они не согласятся на снижение зарплат, сообщает Cope.

По данным источника, это решение повлияет не только на игроков, но и на весь персонал клуба. Ранее сообщалось, что часть игроков каталонского клуба отказываются идти на снижение зарплаты, несмотря на карантин, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса. Некоторые игроки считают, что руководство «Барселоны» само виновато в финансовых сложностях, обвиняя его в неудачных трансферах.

Напомним, что в данный момент каталонский клуб остался практически без доходов из-за приостановки матчей чемпионата Испании и Лиги чемпионов, а также закрытия клубных магазинов.

«Барселона» хочет договориться с игроками о сокращении зарплат без формальностей
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