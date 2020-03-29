Газзаев — об обнулении президентских сроков: это желание большинства граждан России

Депутат Госдумы, бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал одобренную нижней палатой парламента поправку в Конституцию об «обнулении» президентских сроков.

«Самый обсуждаемый вопрос — обнуление президентского срока. Депутаты поддержали своих избирателей и озвучили желание большей части общества и граждан Российской Федерации. Все мы хорошо помним, в какой стране жили 20 лет назад. Российское государство находилось на грани развала, исчезновения. А на Западе над нами посмеивались, подшучивали и жалели… И никто даже не думал вводить какие-либо санкции.



А что мы видим сегодня? Прошло всего лишь 20 лет — это практически ничто в историческом измерении. Тем не менее, за такой на самом деле короткий срок в России произошли огромные изменения. Теперь мы живём в стране, которую уважают и побаиваются, которую возглавляет один из самых сильных и авторитетных политиков в мире. Неудивительно, что наши политические оппоненты стали регулярно вводить различного рода санкции.



Именно в такой стране жить стало значительно лучше, чем в той, что была 20 лет назад. И мы уверены, что наша страна, преодолев коронавирус вместе со всем остальным миром, продолжит активно развиваться и будет оставаться на ведущих ролях на международной политической арене», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Госдума поддержала обнуление президентских сроков после голосования по изменению Конституции. Соответствующую поправку предложила депутат Валентина Терешкова. За обнуление выступили 380 депутатов, против — 43. Один человек воздержался.