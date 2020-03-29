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Смертин — о Моуринью: он сказал: «Я приехал выигрывать. Начинаем со следующего матча»

Смертин — о Моуринью: он сказал: «Я приехал выигрывать. Начинаем со следующего матча»
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин вспомнил первое выступление перед игроками португальского специалиста Жозе Моуринью, который возглавил лондонский клуб в 2004 году.

«Он показался мне особенным с первой же встречи на коммерческом турнире в США. Он собрал нас и сказал: ребята, вы играете в лучшем чемпионате, сильный клуб, вы сами — игроки топ-уровня. Но мы ничего не выиграли, а я приехал сюда выигрывать. Начинаем со следующего матча», — приводит слова Смертина «Матч ТВ».

Смертин выступал за «Челси» с 2003 по 2006 год. В составе лондонского клуба хавбек принял участие в 25 матчах во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. В составе «Челси» он выиграл чемпионат Англии и стал обладателем Кубка лиги.

Смертин признался, что пил вино перед каждым матчем
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