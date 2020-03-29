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«Кусайся, как тигр!» Зинченко пожелал Круговому удачи в «Зените»

«Кусайся, как тигр!» Зинченко пожелал Круговому удачи в «Зените»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поблагодарил за игру защитника «Уфы» Данила Кругового, которого он обыграл в FIFA 20.

«Данил, спасибо тебе за игру! Ты — достойный соперник. Было очень приятно с тобой сыграть. Было сложно, признаюсь. В начале игры — это точно. Может, в следующий раз тебе повезёт», — сказал Зинченко.

«Поздравляю с победой! Матч выдался тяжёлый, соперник реализовал все свои моменты. Желаю в дальнейшем удачи и побед», — ответил Круговой.

«Ты с нового сезона в «Зените» будешь?» — спросил Зинченко у Кругового.

«Скорее всего, да», — ответил игрок «Уфы».

«Удачи тебе там! Цепляйся, кусайся, как тигр!» — посоветовал украинец, который в 2016 году перешёл из «Уфы» в «Манчестер Сити».

Зинченко (Украина) разгромил Кругового (Россия) в матче Евро-2020 по FIFA
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