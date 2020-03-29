«Кусайся, как тигр!» Зинченко пожелал Круговому удачи в «Зените»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поблагодарил за игру защитника «Уфы» Данила Кругового, которого он обыграл в FIFA 20.

«Данил, спасибо тебе за игру! Ты — достойный соперник. Было очень приятно с тобой сыграть. Было сложно, признаюсь. В начале игры — это точно. Может, в следующий раз тебе повезёт», — сказал Зинченко.



«Поздравляю с победой! Матч выдался тяжёлый, соперник реализовал все свои моменты. Желаю в дальнейшем удачи и побед», — ответил Круговой.



«Ты с нового сезона в «Зените» будешь?» — спросил Зинченко у Кругового.



«Скорее всего, да», — ответил игрок «Уфы».



«Удачи тебе там! Цепляйся, кусайся, как тигр!» — посоветовал украинец, который в 2016 году перешёл из «Уфы» в «Манчестер Сити».