Выздоровел сын умершего от коронавируса экс-президента «Реала» Санса

Бывший футболист «Мальорки» Пако Санс, сын экс-президента мадридского «Реала» Лоренцо Санса, вылечился после заражения коронавирусом.

«Не все новости в эти дни будут плохими. Моего брата Пако только что выписали после недельного пребывания в больнице. Большое спасибо за все ваши сообщения», — написал на своей странице в «Твиттере» Лоренцо Санс-младший.

21 марта бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет от коронавирусной инфекции.

Санс с 1985 по 1995 год занимал пост директора «Реала», после чего стал президентом клуба. Главой «сливочных» он пробыл до 2000 года, и в этот период команда дважды стала победителем Лиги чемпионов. Несмотря на успех, Санс не сумел сохранить должность и проиграл на выборах Флорентино Пересу.