Фабрегас: решил сегодня вечером сходить куда-нибудь. Поужинал на балконе

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас и экс-вратарь мадридского «Реала» и «Порту» Икер Касильяс обсудили в «Твиттере» карантин, введённый из-за пандемии коронавируса.

«Решил сегодня вечером сходить куда-нибудь поужинать. Поужинал на балконе», — пошутил Фабрегас на своей странице в «Твиттере».

«Эй! К чёрту ужин!» — ответил ему Касильяс.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). По последним данным, в мире зафиксировано более 717 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 33 тыс. смертей.

Ранее Касильяс выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента «Королевского клуба» Лоренсо Санса из-за заражения коронавирусной инфекцией.