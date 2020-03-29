Фабрегас: решил сегодня вечером сходить куда-нибудь. Поужинал на балконе

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас и экс-вратарь мадридского «Реала» и «Порту» Икер Касильяс обсудили в «Твиттере» карантин, введённый из-за пандемии коронавируса.
«Решил сегодня вечером сходить куда-нибудь поужинать. Поужинал на балконе», — пошутил Фабрегас на своей странице в «Твиттере».
«Эй! К чёрту ужин!» — ответил ему Касильяс.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). По последним данным, в мире зафиксировано более 717 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 33 тыс. смертей.
Ранее Касильяс выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента «Королевского клуба» Лоренсо Санса из-за заражения коронавирусной инфекцией.
- 29 марта 2020
-
23:58
-
23:58
-
23:34
-
23:33
-
23:25
-
23:05
-
22:59
-
22:48
-
22:34
-
22:33
-
22:28
-
22:12
-
21:54
-
21:49
-
21:42
-
21:27
-
21:14
-
21:13
-
20:55
-
20:54
-
20:25
-
20:25
-
20:03
-
19:58
-
19:45
-
19:35
-
19:22
-
19:15
-
19:03
-
18:47
-
18:35
-
18:22
-
18:21
-
18:01
-
17:44