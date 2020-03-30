Тарасов: очень долго откладывал на машину жене

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, как долго копил на подарок своей супруге Анастасии. Футболист подарил жене Porsche.

Жена Тарасова выложила фото с Porsche. «Спасибо, бог, спасибо. Моему самому любимому и любящему мужу! Моим девочкам! И маме. И папе. Я знаю, что вы очень счастливы за меня», — написала Костенко на своей странице в «Инстаграме».

«Дарит такую машину, а на алименты денег у него нет!», — написала в комментариях alexpavlova_love.

«Очень долго откладывал, четыре года», — ответил ей Тарасов

Тарасов опубликовал поздравление своей супруге. 29 марта Анастасии исполнилось 26 лет. Костенко вышла замуж за Тарасова в январе 2018 года. Пара воспитывает двух дочерей: Милану (родилась 10 июля 2018 года) и Еву (5 февраля 2020-го).



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