УЕФА планирует завершить сезон всех чемпионатов в августе

В УЕФА рассматривают возможность завершения этого сезона всех чемпионатов европейских стран в августе. Также организация планирует сократить следующий сезон, пишет The Times.
Сценарий прорабатывается чрезвычайной рабочей группой УЕФА. Группа занимается реструктуризацией календаря при учёте ситуации с пандемией коронавируса. Завершение сезона в августе, по мнению специалистов организации, может помочь минимизировать воздействие пандемии на европейский футбол.
Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возможных сроках возобновления сезона в мировом футболе. Он заявил, что УЕФА пока рассчитывает возобновить сезон в середине мая, в июне или даже в конце июня.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены ведущие футбольные чемпионаты Европы.
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