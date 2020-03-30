УЕФА планирует завершить сезон всех чемпионатов в августе

В УЕФА рассматривают возможность завершения этого сезона всех чемпионатов европейских стран в августе. Также организация планирует сократить следующий сезон, пишет The Times.

Сценарий прорабатывается чрезвычайной рабочей группой УЕФА. Группа занимается реструктуризацией календаря при учёте ситуации с пандемией коронавируса. Завершение сезона в августе, по мнению специалистов организации, может помочь минимизировать воздействие пандемии на европейский футбол.



Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возможных сроках возобновления сезона в мировом футболе. Он заявил, что УЕФА пока рассчитывает возобновить сезон в середине мая, в июне или даже в конце июня.

Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены ведущие футбольные чемпионаты Европы.