Скаут — о Гризманне в «Барселоне»: он не наслаждается футболом

Скаут Эрик Олатс, благодаря которому Антуан Гризманн в начале карьеры стал игроком «Реала Сосьедад», рассказал, как француз чувствует себя в «Барселоне».

«Я могу понять, почему он хотел перейти в „Барсу“, „Барселона“ — это „Барселона“. Все говорили, что он отлично впишется в футбол этой команды, но то, что я вижу сейчас, мне не нравится. Он явно не наслаждается футболом. Мне больно, потому что я знаю, на что он способен. Гризманн может дать „Барсе“ гораздо больше, но он ничего не говорит и пытается делать работу молча. Антуан понимает, что не главный в команде, но с его талантом он достоин большего», — приводит слова Олатса Mundo Deportivo.

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года.