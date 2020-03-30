Брат Фёдора Чалова выложил в «Инстаграм» стихотворение об изоляции и футболе

Защитник белорусского «Витебска» Даниил Чалов, старший брат фоварда ЦСКА Фёдора Чалова, опубликовал в «Инстаграме» пост со стихотворением собственного сочинения.

Строки Чалова не посвящены чему-то явно, однако в них угадываются отсылки к футболу и коронавирусу, эпидемия которого не привела ни к каким ограничениям на территории Беларуси. Сопроводил стихотворение Чалов фотографией с одного из матчей «Витебска».

«Здесь весна и тепло. красота в просторах.

Я кусочек безумства больной земли.

Мир вокруг по домам, в суете разговоров

Только весь этот мир, почему-то не мы.



Мы несёмся по трассе в машине большой,

Разрезая движением законов границы.

Я совсем не вникаю, что будет со мной

Как и рядом сидящие. Будто нам снится



Этот день, этот миг, эти яркие блики

Эти матчи, маршруты, атаки, голы.

Для планеты мы глупые, чертовы фрики

Мы игрушки внутри непонятной игры.



Ты увидишь меня с изоляции комнат,

Сидя дома в кругу самых близких, семьи.

Для тебя я картинка, безжизненный робот.

Глупый фрик и игрок непонятной игры», — написал Чалов.

Чемпионат Беларуси — единственное первенство в Европе, которое не прервали из-за коронавируса. «Витебск» Чалова одержал одну победу и одно поражение в двух первых турах турнира.