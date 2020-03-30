Кроос повторил гол в Суперкубке Испании в детские ворота
Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос снова забил мяч прямым ударом с углового как в матче Суперкубка Испании с «Валенсией». Правда, сделал он это в детские ворота, установленные в доме.
Видео с «голом» и подписью «Играем дома… В стиле Суперкубка Испании!» 29 марта появилось в «твиттере» мадридского «Реала». Тони Кроос, как и другие игроки клуба, находится на карантине из-за пандемии коронавируса.
Полузащитник перешёл в «Реал» из мюнхенской «Баварии» в 2014 году. В составе мадридцев Кроос один раз стал чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов и четырежды — клубный чемпионат мира. В чемпионате Испании-2019/2020 Кроос провёл за «Реал» 24 матча, забил три мяча и получил одну жёлтую карточку.
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