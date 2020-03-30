Сенников: самый реальный вариант — аннулировать результаты РПЛ

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возобновлении матчей Российской Премьер-лиги после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

«Обычно в июле у нас начинается новый чемпионат, но, наверное, это реально – возобновить матчи в середине лета. Однако надо учитывать, что многое еще зависит и от проведения еврокубковых матчей. Отборочные игры Лиги чемпионов и Лиги Европы ведь проходят в августе. Что-то даже в июле начинается. Если в европейских странах не начнут свои чемпионаты, то еврокубковая история не возобновится.



Но, конечно, мы можем для своего собственного успокоения доиграть чемпионат и выявить чемпиона. Но мое мнение: здесь очень много непонятного. Мне кажется, что самый реальный вариант – результаты нынешнего чемпионата аннулировать, и все. Думаю, просто отменят», – приводит слова Сенникова Rusfootball.

На данный момент в РПЛ сыграно 22 тура. С 50 очками в турнирной таблице лидирует петербургский «Зенит».