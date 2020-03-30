Хави рассказал, кто может усилить «Барселону»

Бывший футболист «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садд» Хави Эрнандес рассказал, кто из футболистов может усилить сине-гранатовых.
«Большая часть игроков кажется мне экстраординарной. Начиная с вратаря, который кажется мне лучшим в мире, Жорди Альба для меня лучший левый защитник в мире, Пике, лучший центральный в мире, Бускетс — лучший оборонительный центрфорвард в мире, и Месси — лучший игрок в мире. И если добавить Луиса Суареса, Френки де Йонга и Артура, они кажутся мне футболистами, которые будут преуспевать еще лет десять в «Барселоне». База очень хорошая. Я бы усилил фланги. Например, Неймар. Я не знаю, подходит ли он в социальном вопросе, но в футболе я не сомневаюсь, что это будет впечатляющее подписание. У «Барселоны» уже есть игра внутри, но ей не хватает флангов, как у «Баварии». Команде не нужно много новых игроков. Возможно, пригодятся Джейдон Санчо, Серж Гнабри, — приводит слова Хави La Vanguardia.
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