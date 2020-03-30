Флик отказался обсуждать новый контракт с «Баварией» во время пандемии коронавируса

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик не планирует обсуждать продление контрактного соглашения с клубом до окончания пандемии коронавируса, сообщает Goal.
Как сообщает источник, 54-летний специалист считает, что сейчас есть более важные вещи, чем подписание нового контракта.
Действующий контракт специалиста с «Баварией» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии», сменив ушедшего в отставку Нико Ковача. В ноябре прошлого гола Флик был утверждён в должности главного тренера «Баварии».
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 720 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 33 тыс. смертей.
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