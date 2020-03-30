«Манчестер Сити» предложил использовать стадион «Этихад» для борьбы с коронавирусом

«Манчестер Сити» предложил Национальной службе здравоохранения Великобритании использовать стадион «Этихад» для борьбы с коронавирусом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, организация приняла предложение клуба, и уже со следующей недели врачи и медсёстры смогут использовать стадион для планирования и обучения персонала, который готовится к усилению пандемии.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 720 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 33 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 148 тыс. В Великобритании на данный момент зафиксировано более 19 тыс. случаев заражения.

Ранее главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поработал волонтёром в лондонском бюро «Энфилд» и помогал доставлять предметы первой необходимости пожилым людям.