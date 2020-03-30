Моуринью не включил ни одного игрока «МЮ» в сборную из футболистов, которых он тренировал

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых он тренировал. В команду не попал ни один футболист «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.

До «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Моуринью возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».

Символическая сборная Жозе Моуринью

Голкипер: Петр Чех («Челси»).

Защитники: Хавьер Санетти («Интер»), Джон Терри («Челси»), Рикарду Карвалью («Челси», «Реал»), Вильям Галлас («Челси»).

Полузащитники: Клод Макелеле («Челси»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Месут Озил («Реал»), Эден Азар («Челси»).

Нападающие: Дидье Дрогба («Челси»), Криштиану Роналду («Реал»).