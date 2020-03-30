Моуринью не включил ни одного игрока «МЮ» в сборную из футболистов, которых он тренировал
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых он тренировал. В команду не попал ни один футболист «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.
До «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Моуринью возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».
Символическая сборная Жозе Моуринью
Голкипер: Петр Чех («Челси»).
Защитники: Хавьер Санетти («Интер»), Джон Терри («Челси»), Рикарду Карвалью («Челси», «Реал»), Вильям Галлас («Челси»).
Полузащитники: Клод Макелеле («Челси»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Месут Озил («Реал»), Эден Азар («Челси»).
Нападающие: Дидье Дрогба («Челси»), Криштиану Роналду («Реал»).
Каррагер: будь я тренером, был бы похож скорее на Моуринью, чем на Гвардиолу
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