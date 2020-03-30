Экс-глава «Локо» — о коронавирусе: иногда кажется, что какая-то рука двигает эти процессы

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции.
«Основная ошибка, что мы начинаем кого-то винить. Нельзя никого винить, рассуждать: кто хороший, а кто плохой. Часто негативно упоминают китайцев, Италию, которая не услышала предупреждение. Не надо этого. Нужно просто всем вместе взяться за руки и выжить! Выжить! Не потерять людей.
Вирус будто осознанно наносит удары. Ударил по Китаю. Самой организованной нации. Самой быстроразвивающейся экономике. И они показали, как с этим могут справиться. Дали понять, вот так нужно жить. Дисциплинированно, скромно, но развиваясь максимально быстрыми темпами.
Ударил вирус и по людям, которым больше 60 лет. В основном это опытные управленцы, которые управляют государством, крупными предприятиями. Прорежаем ряды «старичков», освобождаем место для молодёжи? Мне иногда кажется, что какая-то рука двигает все эти процессы. Наверное, это мои фантазии, но часто подобные мысли меня посещают», — приводит слова Наумова «Спорт уик-энд».
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