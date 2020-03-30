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«Занимайтесь любовью, но не выходите из дома!» Жена Адриано обратилась к подписчикам

«Занимайтесь любовью, но не выходите из дома!» Жена Адриано обратилась к подписчикам
Футбол / Прочие турниры 0

Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, известного в России по выступлению за «Спартак», обратилась к своим подписчикам в «Инстаграме» в связи с пандемией коронавируса.

«Каким бы ты взрослым и самостоятельным ни был, когда страшно, всегда хочется к маме и к папе. Ты никогда не можешь угадать, что произойдёт в твоей жизни и в какой момент. Я переживаю и волнуюсь, потому что многие люди безответственны и, вместо того чтобы соблюдать дисциплину, гуляют по улицам. Я очень далеко от своих близких и не знаю, когда смогу их увидеть.

Хочу сказать всем людям: пожалуйста, находитесь дома! Готовьте кушать, читайте книги, убирайтесь, учите языки, высыпайтесь, валяйтесь на диване, ешьте, занимайтесь любовью, но только не выходите из дома! Пожалуй, это сейчас единственный выход. Пусть все в этом мире будут здоровы и счастливы», — написала Екатерина.

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