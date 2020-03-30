Определились все участники 1/8 финала Евро-2020 по FIFA. Среди них — Зинченко и Лукаку

В турнире Евро-2020 по FIFA завершилась стадия 1/16 финала. Таким образом, стали известны все участники 1/8 финала.



Среди тех, кому удалось пробиться в следующий раунд, оказались полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. При этом украинец оказался сильнее российского защитника «Зенита» Данила Кругового.



Результаты матчей 1/16 финала:



Гранит Джака — Ромелу Лукаку — 2:3

Мерих Демирал — Пюрю Сойри — 2:4

Диогу Жота — Джон Иган — 5:1

Деян Ловрен — Михаэль Грегорич — 0:3

Бернд Лено — Дэниел Джеймс — 3:1

Александр Сёрлот — Рэзван Марин — 1:3

Патрик Шик — Милот Рашица — 5:1

Энис Барди — Билли Гилмор — 0:2

Эмерсон — Никола Миленкович — 3:4

Серхио Регилон — Георгий Чакветадзе — 4:3

Лиам Бойс — Хёрдур Магнуссон — 9:0

Кшиштоф Пёнтек — Мунас Даббур — 0:6

Тимоти Фосу-Менса — Тодд Кантвелл — 1:3

Данил Круговой — Александр Зинченко — 1:6

Амер Гояк — Лукас Эрнандес — 3:4

Филип Биллинг — Деян Кулушевски — 3:1



В 1/8 финала сыграют: Ромелу Лукаку, Пюрю Сойри, Диогу Жота, Михаэль Грегорич, Бернд Лено, Рэзван Марин, Патрик Шик, Билли Гилмор, Никола Миленкович, Серхио Регилон, Лиам Бойс, Мунас Даббур, Тодд Кантвелл, Александр Зинченко, Лукас Эрнандес, Филип Биллинг.