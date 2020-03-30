Алиев: самые бессмысленные тренировки были у Газзаева

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о работе под руководством Валерия Газзаева.
«Самые тяжёлые тренировки были у Павла Яковенко, а самые бессмысленные — у Газзаева. Я их не понял вообще. Многие, наверное, тоже не понимали, но приходилось. Да, другие молчали, а я никогда не молчу.
У Газзаева была фенечка — когда наши ворота атаковали, он сплёвывал, чтобы нам не забили. Было ли у него потом заплёванное пальто? Там были специальные помощники, которые ходили и вытирали его. Это я уже шучу.
Ещё у Газзаева была любимая тема, когда он приходил в золотых часах, телефон сразу доставал, чтобы себя показать. Всё это потом снимал и давал установку. А когда уже нужно выходить на поле, он становился и, пританцовывая на месте, говорил: «Ну что, ребята, я желаю вам удачи. Сегодня у нас премия такая-то. Удачи», — рассказал Алиев в интервью YouTube-каналу «Кент».
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