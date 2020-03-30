Расписание футбольных матчей на 30 марта

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все футбольные турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 30 марта, состоится несколько матчей.



Наибольшую активность продолжают проявлять шведские клубы, практически ежедневно проводящие товарищеские встречи. Сегодня пройдут два таких матча. Обе встречи начнутся в 20:15 мск. Участниками первой из них станут команды «Бергфора» и «ССГ». Во второй сойдутся «Инельста» и «Скобейхё».



Напомним, Российская Премьер-Лига и все другие турниры под эгидой РФС приостановлены до 10 апреля, английская Премьер-лига – до 30-го, испанская Ла Лига – до отдельного решения, итальянская Серия А – до 3-го, немецкая Бундеслига – до 2 апреля, французская Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Результаты всех футбольных матчей 29 марта