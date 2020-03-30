Легендарный футболист «Ливерпуля» не смог забить рулон туалетной бумаги в кубок

Легендарный игрок «Ливерпуля» Кенни Далглиш принял участие в челлендже с туалетной бумагой, суть которого заключается в том, чтобы забить рулон в кубок с дальнего расстояния.

Далглиш несколько раз попытался попасть в трофей, но так и не сумел это сделать. Шестикратный чемпион Англии бросил вызов бывшему защитнику «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Далглиш также призвал людей соблюдать правила карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса: оставаться дома и выходить на улицу только при необходимости, соблюдать дистанцию и почаще мыть руки.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 34 тыс. человек.