«Манчестер Сити» заподозрил «Арсенал» в организации заговора

Представители «Манчестер Сити» провели собственное расследование после решения восьми клубов английской Премьер-лиги обратиться в спортивный арбитражный суд (CAS) относительно дела «горожан».



На прошлой неделе стало известно, что «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и ещё четыре клуба обратились в юридическую компанию, чтобы написать совместное заявление в CAS с целью предотвратить возможное участие «Манчестер Сити» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.



Как сообщает Mirror, руководители «горожан» получили информацию у своих источников, что за обращением в CAS стоит «Арсенал». В стане «канониров» отказались комментировать эти домыслы, однако, как заверяет издание, клуб будет отрицать обвинения в заговоре, если от манкунианцев поступит обращение.



Напомним, «Манчестер Сити» запрещено участвовать в соревнованиях в Европе в течение двух лет начиная со следующего сезона, после того как УЕФА признал клуб виновным в серьёзных нарушениях правил финансового фэйр-плей.

Для «МС» стало сюрпризом, что «Ливерпуль» поддерживает другие клубы в их отстранении от ЛЧ