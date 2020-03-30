«Манчестер Сити» заподозрил «Арсенал» в организации заговора

Представители «Манчестер Сити» провели собственное расследование после решения восьми клубов английской Премьер-лиги обратиться в спортивный арбитражный суд (CAS) относительно дела «горожан».
На прошлой неделе стало известно, что «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и ещё четыре клуба обратились в юридическую компанию, чтобы написать совместное заявление в CAS с целью предотвратить возможное участие «Манчестер Сити» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Как сообщает Mirror, руководители «горожан» получили информацию у своих источников, что за обращением в CAS стоит «Арсенал». В стане «канониров» отказались комментировать эти домыслы, однако, как заверяет издание, клуб будет отрицать обвинения в заговоре, если от манкунианцев поступит обращение.
Напомним, «Манчестер Сити» запрещено участвовать в соревнованиях в Европе в течение двух лет начиная со следующего сезона, после того как УЕФА признал клуб виновным в серьёзных нарушениях правил финансового фэйр-плей.
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