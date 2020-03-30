«Взорвите мозг». Кержакова удивили детские задачи

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков опубликовал новый пост в своём «инстаграме».



Экс-нападающий разместил фотографию из детского учебника с задачами и сопроводил её подписью «Взорвите мозг».

Фото: «Инстаграм» Александра Кержакова

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 151 тыс.

Ранее Кержаков показал, как поставил с сыном химический опыт.