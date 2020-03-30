Тренер «Динамо» Пепе показал, что нужно делать, чтобы не запустить себя на карантине
Московское «Динамо» представило видео, в котором тренер по физподготовке Пепе показал несколько упражнений для домашних тренировок на карантине.
«Что нужно делать, чтобы не запустить себя? Рассказывает тренер по физподготовке московского «Динамо» Пепе! Берегите себя!» — говорится в описании ролика.
Видео можно посмотреть на канале «Динамо» в YouTube.
Из-за карантина футболисты «Динамо» проводят тренировки по видеосвязи. Ранее защитник бело-голубых Роман Евгеньев признался, что не ожидал, что они окажутся такими серьёзными в плане нагрузки.
«Динамо», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах московская команда одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
«Динамо» могло стать первым российским обладателем еврокубка. Помешали болельщики-хулиганы
«Политика, как всегда, возобладала: не дай бог русские ещё выиграют…».
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