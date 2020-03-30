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Тренер «Динамо» Пепе показал, что нужно делать, чтобы не запустить себя на карантине

Тренер «Динамо» Пепе показал, что нужно делать, чтобы не запустить себя на карантине
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» представило видео, в котором тренер по физподготовке Пепе показал несколько упражнений для домашних тренировок на карантине.

«Что нужно делать, чтобы не запустить себя? Рассказывает тренер по физподготовке московского «Динамо» Пепе! Берегите себя!» — говорится в описании ролика.

Видео можно посмотреть на канале «Динамо» в YouTube.

Из-за карантина футболисты «Динамо» проводят тренировки по видеосвязи. Ранее защитник бело-голубых Роман Евгеньев признался, что не ожидал, что они окажутся такими серьёзными в плане нагрузки.

«Динамо», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах московская команда одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

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