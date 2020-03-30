Ловчев: сегодня посмотрел на дерево — и увидел в нём коронавирус

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, как проводит время на карантине.



«Сейчас мы понимаем, что этот коронавирус – это трагедия. Никто толком не может объяснить, из-за чего всё. Китай, Штаты… Вирус уносит всё больше людей. Мне звонят, спрашивают про здоровье, выполняю ли рекомендации.



Мы дома, выходим на улицу, на берег реки Рузы прогуляться. На этом всё. В «Пятёрочку» за продуктами иногда ездит жена. Но мы ничего не запасаем, не видим в этом смысла. Я хожу в баню, руки мою часто – никогда так часто не мыл. На телевидение, конечно, не езжу. Хотя смотрю ТВ, а там иногда выступают возрастные люди, эксперты. Им почему-то можно покидать дом…



Знаете, у нас на берегу Рузы есть такое дерево – я его сфотографировал. Сегодня посмотрел на него и увидел в нём этот самый коронавриус. Вот так он мог бы выглядеть», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Евгения Ловчева