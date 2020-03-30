Индзаги: если недоиграть сезон, клубы начнут исчезать. Мы потеряем два года

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги считает, что нужно доиграть нынешний сезон, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Сейчас трудно говорить о футболе. Мы все сделали шаг назад в плане здоровья, которое является главным приоритетом. Когда всё закончится, хотим снова начать играть. Это будет правильно.
У нас есть желание закончить то, что было начато восемь месяцев назад. Сезон нужно доиграть. Это было бы лучшим решением. В таком случае мы избежим недоразумений и предотвратим ущерб.
Готовы играть в июне, июле и августе. Нужно закончить чемпионат. Любое другое решение для некоторых окажется несправедливым. Начнутся суды, некоторые клубы исчезнут. Футбол рискует потерять два года, а не два месяца», — цитирует Индзаги Sky Sport Italia.
- 30 марта 2020
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