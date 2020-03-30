Нойер требует у «Баварии» контракт до 2025 года. К тому времени ему будет 39 лет
Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер по-прежнему не договорился с клубом о продлении контракта, который истекает летом 2021 года.
Как сообщает Bild, 34-летний футболист требует у руководства соглашение, рассчитанное до 2025 года. Таким образом, к моменту окончания срока такого контракта Мануэлю будет 39 лет.
В «Баварии» пока не готовы удовлетворить требований Нойера и предлагают ему соглашение до 2023 года. Проблемой для мюнхенцев также является другой фактор – продление контракта с опытным немцем на его условиях будет означать, что голкипер Александр Нюбель, который летом присоединится к команде из «Шальке» на правах свободного агента, будет вынужден сидеть на скамейке запасных на протяжении всего своего договора.
Нойер не намерен переходить в «Челси»
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