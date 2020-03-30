«Президент предлагает пить водку». Marca посвятила первую полосу чемпионату Беларуси

Главной темой понедельничного номера испанской газеты Marca стала Высшая лига Беларуси, новый сезон которой стартовал вовремя, несмотря на пандемию коронавируса. Матчи чемпионата страны по футболу проводятся со зрителями.

«Во что играет Беларусь?» — говорится в заголовке.

«Беларусь играет в нормальном режиме, несмотря на коронавирус. Это единственный действующий турнир УЕФА на этот момент. Болельщикам измеряют температуру у входа на стадион. Для борьбы с вирусом президент страны предлагает пить водку», — написано на первой странице номера.

Фото можно посмотреть на странице Marca в «Инстаграме».

Ранее бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб возмутился отношением властей его страны и простых людей к коронавирусу.